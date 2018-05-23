Брод: Шевченко стало изменять чувство объективности

Последние заявления и действия журналиста Максима Шевченко наводят на мысли, что чувство объективности стало ему изменять, сказал «Газете.Ru» российский правозащитник и директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

В качестве примеров он привел «демонстративный выход из Общественной палаты и необоснованную критику ОП, а также не аргументированную критику событий 5 мая», когда в Москве состоялась несогласованная акция протеста.

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«Если говорить об СПЧ, он не использовал все возможные механизмы деятельности СПЧ, не всегда был активен, и сейчас поливать грязью Советы, деятельность коллег, это нечестно», — продолжает Брод.

«Мне кажется, чувство объективности стало ему изменять. Это заявления уже не правозащитника, а политика, причем не самой высокой пробы.

Но все это на его совести. Я его оценки и действия последнего времени не одобряю», — резюмировал Брод.

Он также отметил, что давно знает Шевченко, но они никогда не были друзьями. «У нас с ним были расхождения по отношению к сталинскому прошлому, по отношению к государству Израиль.

Мне не нравится его патологическая нелюбовь к либералам — я считаю, что либеральные ценности имеют право на существование», — поделился Брод, добавив, что уважает Шевченко как способного журналиста и эрудированного человека.