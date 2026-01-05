Размер шрифта
В Колумбии заявили, что Венесуэла должна быть суверенной

Представитель Колумбии в СБ ООН: Венесуэла должна быть суверенной
Shutterstock

Венесуэла должна быть суверенной, и состав правительства должен определять народ страны. Об этом заявила представитель Колумбии в СБ ООН Леонор Салабата Торрес в ходе заседания представителей объединения.

По ее словам, нужно действовать мирно, в русле политического диалога. Он отметил, что Венесуэла заслуживает мира, демократии, процветания и достоинства.

«При этом правительство должно быть суверенным, а состав правительства не должен определять [никто], кроме венесуэльского народа», — добавила дипломат.

В ходе обсуждения генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что США не соблюдали нормы международного права, проводя свою операцию в Венесуэле. По его словам, будущее южноамериканской республики после американских ударов остается неопределенным и вызывает большие опасения.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее госдеп США объяснил нападение на Венесуэлу.

