Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Киеве обнаружили мертвой дочь известного по делу Гонгадзе генерала МВД

В Киеве нашли тело дочери генерала МВД Дагаева, известного по делу Гонгадзе
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве нашли мертвой Анну Дагаеву, дочь известного по делу Гонгадзе генерала МВД Юрия Дагаева. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как пишет газета, родственники 50-летней женщины подняли тревогу 3 января, когда она перестала выходить на связь. На звонки соседей Дагаева не реагировала. Когда спасатели и полицейские вскрыли дверь, женщина лежала на полу с разбитым лицом.

«Предварительно смерть считают не криминальной, однако пока не исключают любые версии, учитывая большое количество имущества, которым владела Анна», — говорится в публикации.

В последней декларации, поданной в 2020 году, ей принадлежали квартира в Киеве площадью 155 кв. м, машиноместо поблизости, дом и земельный участок в селе Коваливка, дом и земельный участок в Ивано-Франковской области, пять земельных участков в городе Украинка Киевской области, Toyota Land Cruiser и $44 тыс. наличными. Большая часть этого имущества досталась ей от отца.

Юрий Дагаев был известен в период с 1994-го по 2005-й год, когда президентом Украины был Леонид Кучма. Имя генерала упоминалось в СМИ в связи с делом об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе: в сентябре 2000 года его обезглавленное тело нашли в 100 км под Киевом. В СМИ обсуждалась версия, что Дагаев мог быть одним из тех, кто отдал приказ о расправе над журналистом. Официального подтверждения у этой версии не было. В 2003-м генерал умер в австрийской клинике. Его дочь с 2015-го по 2020-й возглавляла отдел и была замначальника управления Генпрокуратуры страны.

Ранее в Киеве нашли тело сына единственного украинского космонавта.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27565255_rnd_5",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+