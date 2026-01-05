В Киеве обнаружили мертвой дочь известного по делу Гонгадзе генерала МВД

В Киеве нашли мертвой Анну Дагаеву, дочь известного по делу Гонгадзе генерала МВД Юрия Дагаева. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как пишет газета, родственники 50-летней женщины подняли тревогу 3 января, когда она перестала выходить на связь. На звонки соседей Дагаева не реагировала. Когда спасатели и полицейские вскрыли дверь, женщина лежала на полу с разбитым лицом.

«Предварительно смерть считают не криминальной, однако пока не исключают любые версии, учитывая большое количество имущества, которым владела Анна», — говорится в публикации.

В последней декларации, поданной в 2020 году, ей принадлежали квартира в Киеве площадью 155 кв. м, машиноместо поблизости, дом и земельный участок в селе Коваливка, дом и земельный участок в Ивано-Франковской области, пять земельных участков в городе Украинка Киевской области, Toyota Land Cruiser и $44 тыс. наличными. Большая часть этого имущества досталась ей от отца.

Юрий Дагаев был известен в период с 1994-го по 2005-й год, когда президентом Украины был Леонид Кучма. Имя генерала упоминалось в СМИ в связи с делом об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе: в сентябре 2000 года его обезглавленное тело нашли в 100 км под Киевом. В СМИ обсуждалась версия, что Дагаев мог быть одним из тех, кто отдал приказ о расправе над журналистом. Официального подтверждения у этой версии не было. В 2003-м генерал умер в австрийской клинике. Его дочь с 2015-го по 2020-й возглавляла отдел и была замначальника управления Генпрокуратуры страны.

Ранее в Киеве нашли тело сына единственного украинского космонавта.