Постпред Колумбии в ООН заявила, что агрессия США против Венесуэлы не имеет оправданий

Агрессия США против Венесуэлы не имеет оправданий. Такое мнение высказала постоянный представитель Колумбии при ООН Леонор Салабата в ходе специального заседания Совета безопасности всемирной организации, российское постпредство ведет трансляцию в Telegram-канале.

«Колумбия категорически осуждает события утра 3 января в Венесуэле… Не существует никакого оправдания для одностороннего применения силы или агрессивных действий», — подчеркнула дипломат.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берет на себя Вашингтон.

Ранее Си Цзиньпин призвал соблюдать международное право после атаки США на Венесуэлу.