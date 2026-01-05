Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Избитый чемпион России по боксу рассказал, как смог сохранить глаз

Избитый в Крыму боксер Двали рассказал, что сохранил глаз после девяти операций
Телеграм-канал «SHOT»

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали сообщил, что ему удалось сохранить глаз после тяжелой травмы, полученной в результате нападения в Феодосии в июле 2024 года, передают РИА Новости.

«В данный момент было уже девять операций: семь из них — на глаз, одна — на нос, одна — на кости. Делали пластическую операцию, косметику, так скажем. Весной остановились, потому что перепробовали все, что было можно. Многие хирурги, порядка десяти, отказывались меня принимать. Говорили, что бесполезно. Но я все равно пытался и, слава богу, глаз сохранили», — сказал Двали.

В декабре следственный комитет Крыма и Севастополя сообщил, что группа лиц в ходе проведения следственных мероприятий полностью признала вину в содеянном. Правоохранительные органы наложили арест на счета и их имущество с целью дальнейшей компенсации морального и материального вреда потерпевшим.

Семь фигурантов уголовного дела получили различные сроки тюремного заключения от 1,5 до 3,8 лет в колонии общего режима. В отношении еще двоих фигурантов дела расследуются по отдельному производству.

Покушение на Двали произошло в конце июля 2024 года в Феодосии. По изначальной версии, спортсмен возвращался в отель, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Боксер якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. По факту произошедшего задержали девять человек.

Ранее стало известно решение суда по делу об избиении чемпиона России по боксу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27565195_rnd_2",
    "video_id": "record::5cd8f380-5378-40a2-a5c7-cdd87e9029d3"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+