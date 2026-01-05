Избитый чемпион России по боксу рассказал, как смог сохранить глаз

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали сообщил, что ему удалось сохранить глаз после тяжелой травмы, полученной в результате нападения в Феодосии в июле 2024 года, передают РИА Новости.

«В данный момент было уже девять операций: семь из них — на глаз, одна — на нос, одна — на кости. Делали пластическую операцию, косметику, так скажем. Весной остановились, потому что перепробовали все, что было можно. Многие хирурги, порядка десяти, отказывались меня принимать. Говорили, что бесполезно. Но я все равно пытался и, слава богу, глаз сохранили», — сказал Двали.

В декабре следственный комитет Крыма и Севастополя сообщил, что группа лиц в ходе проведения следственных мероприятий полностью признала вину в содеянном. Правоохранительные органы наложили арест на счета и их имущество с целью дальнейшей компенсации морального и материального вреда потерпевшим.

Семь фигурантов уголовного дела получили различные сроки тюремного заключения от 1,5 до 3,8 лет в колонии общего режима. В отношении еще двоих фигурантов дела расследуются по отдельному производству.

Покушение на Двали произошло в конце июля 2024 года в Феодосии. По изначальной версии, спортсмен возвращался в отель, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Боксер якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. По факту произошедшего задержали девять человек.

Ранее стало известно решение суда по делу об избиении чемпиона России по боксу.