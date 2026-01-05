Стало известно, останется ли Романов в «Спартаке»

Российский специалист Вадим Романов сохранил место в тренерском штабе московского «Спартака» после назначения нового главного тренера испанца Хуана Карседо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Романов, который с ноября был назначен исполняющим обязанности тренера команды, продолжит работу уже под руководством Карседо.

Помимо Романова, в обновленном тренерском штабе также останутся Александр Зайченко и Амадор Санчес. Основную команду ассистентов Карседо составят: Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее тренеру Карседо указали на низкий уровень для «Спартака».