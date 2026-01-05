Суд в Гааге отложил слушания по задержанию Россией украинских кораблей

Арбитраж в Гааге отложил слушания по задержанию РФ кораблей Украины в 2018 году

Международный арбитраж в Гааге отложил слушания по задержанию Россией кораблей Украины в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Арбитражный трибунал в рамках разбирательства по Приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву отложил слушания по существу дела, инициированного Украиной против Российской Федерации в связи с задержанием украинских военно-морских судов и военнослужащих», — говорится в сообщении.

Слушания по делу были запланированы на 8 и 9 января 2026 года, однако они были перенесены в связи с отказом профессора Александра Вылегжанина, назначенного российской стороной, от участия в трибунале по состоянию здоровья.

Специалисты сообщили, что новая дата слушаний дела по существу будет определена позднее.

В августе 2025 года РФ вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту», связанному с задержанием трех украинских кораблей в Черном море. В ведомстве уточнили, что причиной выхода являются грубые процедурные нарушения, совершенные в ходе разбирательства, а также нелегитимный характер состава арбитражного трибунала.

Инцидент в Керченском проливе — пограничный конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года, в ходе которого Вооруженные силы России и корабли Береговой охраны задержали суда Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. В 2019 году украинские моряки вернулись на родину, корабли также были переданы Киеву. После этого украинская сторона обвинила Россию в их «ужасном состоянии», а также в пропаже с судов некоторого оборудования и унитазов на сумму в $2,3 млн.

В 2020 году Украина подала в международный арбитражный суд иск с претензией на получение от России компенсации материального и морального вреда, якобы нанесенного морякам в 2018 году.

