Помпео заявил о неприемлемости для США «плохой сделки» с КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что для Вашингтона неприемлем плохой исход переговоров с Северной Кореей, передает Reuters.

«Плохая сделка — это не вариант. Народ Америки рассчитывает на то, что мы сделаем все правильно. Если мы не придем к хорошему соглашению, мы с почтением удалимся», — сказал Помпео.

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РИА «Новости» сообщает, что госсекретарь также выразил надежду на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын пойдет на «стратегический сдвиг» в политике.

«Он (Ким Чен Ын — «Газета.Ru») откровенно поделился, что он понимает, что экономический рост для его народа зависит от стратегического сдвига. Мы надеемся, что он готов к этому», — добавил Помпео.

Ранее СМИ узнали об опасениях Ким Чен Ына перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.