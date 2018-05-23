Захарова рассказала о трудностях, созданных Украиной для работы СНГ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что украинская сторона за последние четыре года ничего не внесла в бюджет СНГ, передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, за четыре года Украина не внесла в бюджет «ни копейки» и таким образом создала финансовые сложности для работы организации.

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«На сегодняшний день суммарный объем невыплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 миллионов рублей», — заявила Захарова.

Ранее СМИ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ. Расторжение договора о свободной торговле со странами СНГ «приведет Украину к многомиллиардным потерям».