Постпред России в Вене:выход США из ядерной сделки по Ирану отразится на диалоге с КНДР

Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о технической возможности соблюдать ядерное соглашение по иранской ядерной программе без американской стороны, передает РИА «Новости».

По словам Ульянова, США не могут понять, что Иран является суверенным государством, у которого есть не только обязанности, но и права. При этом к таким правам относится мирное использование ядерной энергии. Постпред подчеркнул, что в настоящее время все направлено на то, чтобы обеспечить дальнейшее выполнение соглашения по ядерной программе Ирана без США.

Реклама

«Технически это возможно. Получится ли на практике — время покажет», — сказал Ульянов.

Он также подчеркнул, что действия американкой стороны свидетельствуют ее «недоговороноспособности».

«Конечно, это неизбежно скажется на дальнейшем диалоге по денуклеаризации Северной Кореи», — заявил Ульянов.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у США нет права решать за Иран.