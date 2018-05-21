Пенс назвал выборы в Венесуэле несвободными

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президентские выборы в Венесуэле были фиктивными. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Выборы в Венесуэле были фиктивными, несвободными и нечестными. Незаконный результат этого поддельного процесса — еще один удар по демократическим традициям в Венесуэле», — говорится в сообщении.

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Он также подчеркнул, что США выступают против диктатуры в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что США и Аргентина назвали незаконными выборы в Венесуэле.

20 мая действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в стране.