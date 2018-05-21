Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».
«С федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону обсудили ситуацию в Донбассе и общие усилия для имплементации минских договоренностей», — заявил Порошенко.
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По его словам, они также оговорили вопросы безопасности двух стран.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскрыл детали разговора Владимира Путина и Меркель о миротворческой миссии на Украине.
Также сообщалось, что МИД России призвал Порошенко не забегать вперед в заявлениях о вводе миротворцев в Донбасс.