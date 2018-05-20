Турецкая разведка узнала о покушении на Эрдогана

Разведывательные службы Турции узнали о возможности покушения на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время его поездки на Балканы, сообщает турецкий телеканал TRT.

Источники телеканала сообщили, что о готовящемся покушении изначально узнала разведка Македонии от проживающих в Скопье турок.

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Отмечается, что совершить покушение планировали люди турецкого происхождения. По данным телеканала, у спецслужб нет информации о дате и месте предполагаемого покушения.

Президент Турции 20 мая посетит Боснию и Герцеговину.

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что статус Иерусалима является «красной чертой» для исламского мира.