Путин встретится с президентом Болгарии в Сочи 22 мая
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 22 мая встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым, передает РИА «Новости».
Об этом Песков сообщил, отвечая на вопрос журналистов о программе главы российского государства на 21-22 мая.
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Песков уточнил, что болгарский лидер приедет в Сочи.
Ранее президент Болгарии Румен Радев в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным пригласил его посетить страну.