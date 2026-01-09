Трамп допустил, что Рубио мог отомстить Венесуэле посредством военной операции

Трамп не исключил, что для Рубио операция в Венесуэле могла быть актом мести

Президент США Дональд Трамп не исключил, что операция в Венесуэле могла стать актом мести со стороны родившегося в семье кубинских эмигрантов американского государственного секретаря Марко Рубио. Хозяин Белого дома прокомментировал ситуацию в ходе интервью для телеканала Fox News.

Во время беседы Трамп обратил внимание, что Рубио «хорошо знает Кубу». Как он сказал, данное островное государство «полностью зависит от Венесуэлы» как в финансовом плане, так и в плане поставок нефти.

На этом фоне ведущий поинтересовался у главы государства, могла ли операция в Венесуэле быть актом мести со стороны госсекретаря США.

«Может быть, была», — ответил президент.

Также Трамп рассказал, что одной из целей военной операции США в Венесуэле было снижение мировых цен на нефть.

3 января американские военнослужащие нанесли удары по Венесуэле. В том числе взрывы произошли в Каракасе и на территории военной базы Форт-Тиуна. Впоследствии президент США назвал проведенную операцию успешной и заявил о захвате главы республики Николаса Мадуро. Хозяин Белого дома добавил, что США взяли на себя управление Венесуэлой «до передачи власти».

Ранее сенат США проголосовал за ограничение военных действий Трампа против Венесуэлы.