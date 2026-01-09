Президент Украины Владимир Зеленский не обладает реальной властью в своей стране, ей управляют неонацисты. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

«Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка», — сказал Джонсон.

По словам экс-аналитика ЦРУ, управляют страной представители «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Он уточнил, что наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В свою очередь к Зеленскому они относятся с недоверием, отметил Джонсон.

До этого бывший посол США в СССР Джек Мэтлок выразил мнение, что Зеленский не идет на территориальные компромиссы в вопросе урегулирования конфликта с Россией из-за давления неонацистов. По словам дипломата, действующего президента Украины могут устранить, если он согласится уступить территории.

Ранее в России заявили о подготовке аналога Нюрнберга для украинских неонацистов.