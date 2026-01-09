Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Бывший аналитик ЦРУ рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: реальной властью на Украине обладают неонацисты
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает реальной властью в своей стране, ей управляют неонацисты. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

«Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка», — сказал Джонсон.

По словам экс-аналитика ЦРУ, управляют страной представители «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Он уточнил, что наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В свою очередь к Зеленскому они относятся с недоверием, отметил Джонсон.

До этого бывший посол США в СССР Джек Мэтлок выразил мнение, что Зеленский не идет на территориальные компромиссы в вопросе урегулирования конфликта с Россией из-за давления неонацистов. По словам дипломата, действующего президента Украины могут устранить, если он согласится уступить территории.

Ранее в России заявили о подготовке аналога Нюрнберга для украинских неонацистов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582517_rnd_7",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+