Трамп оценил готовность Путина и Зеленского к завершению конфликта

Трамп заявил о желании Путина урегулировать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times (NYT) заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине.

«Я думаю, он хочет заключить сделку», — сказал Трамп.

По словам хозяина Белого дома, бывали случаи, когда все условия мирного соглашения с Путиным уже были согласованы. Однако на сделку не соглашался президент Украины Владимир Зеленский, отметил Трамп. Он выразил мнение, что сейчас обе стороны настроены на урегулирование конфликта.

28 декабря Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским во Флориде. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, этот разговор был организован по инициативе американского лидера, который хотел обсудить с Путиным урегулирование на Украине. По словам Ушакова, разговор продлился 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер

До этого Трамп ответил на вопрос, возможна ли его новая встреча с российским лидером. По его словам, это зависит от хода урегулирования украинского конфликта.

Ранее в России заявили о приближении мира на Украине.

