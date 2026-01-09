Размер шрифта
В Германии призвали Данию к уступке США в вопросе с Гренландией

Политик Эдельхойссер: Дании надо предложить США разместить базы в Гренландии
Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Дании и Европе надо предложить США «негласную уступку» в вопросе размещения военных баз в Гренландии. Об этом заявил представитель Христианско-социального союза (ХСС), эксперт по обороне и куратор вопросов НАТО в парламентской группе бундестага Ральф Эдельхойссер, пишет немецкое издание Focus.

«Дания, как ответственная страна, и Европа в целом должны предложить что-то в качестве негласной уступки взамен, или, по крайней мере, включить это в обсуждения», — предложил политик.

Эдельхойссер считает, что США нужно разрешить разместить любые типы, размеры и количество своих баз или баз НАТО. По его словам, на эту уступку необходимо пойти, поскольку Европа сохраняет зависимость от военных возможностей Соединенных Штатов в рамках НАТО для защиты от потенциальных угроз. Политик подчеркнул, что текущих оборонных мощностей Европы недостаточно, что делает ее альянс с Вашингтоном «критически важным».

До этого издание Politico сообщило о подготовке Европы к прямому столкновению с США из-за Гренландии. Как стало известно журналистам, сейчас в Европе разрабатывается план по сдерживанию США в случае их вторжения в Гренландию. В том числе изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова. Однако рассматривается и возможность достижения компромисса с Вашингтоном, а также увеличение финансирования Гренландии, чтобы она не захотела стать частью США.

Ранее в России оценили стоимость покупки Гренландии.

