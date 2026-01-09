Размер шрифта
Американский экономист предупредил Трампа о просчете после операции в Венесуэле

Экономист Кругман: Трамп в Венесуэле воюет за нефтяные фантазии, богатств там нет
Maxwell Briceno/Reuters

Американский экономист Пол Кругман заявил, что США вряд ли получат выгоду после операции в Венесуэле и свержении Николаса Мадуро, поскольку огромных нефтяных богатств, которые воображает президент Дональд Трамп, на самом деле не существует. Его слова приводит The Hill.

По его словам, после «похищения» Мадуро Трамп ни разу не упомянул слово «демократия», зато 27 раз сказал слово «нефть». Как напомнил эксперт, президент США заявил о намерении «вернуть нефть», что нужно было сделать давным-давно.

«Тем не менее, что бы мы ни делали в Венесуэле, это на самом деле не война за нефть. Это, скорее, война за нефтяные фантазии. Огромных богатств, которые, как воображает Трамп, там ждут, чтобы их забрали, не существует», — заявил Кругман.

Экономист назвал заявления Венесуэлы об огромных пригодных для использования запасах нефти «политически мотивированной шумихой».

3 января американские военные нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берет на себя Вашингтон.

Ранее МИД Китая назвал «буллингом» попытки США захватить нефть Венесуэлы.

