Россиянам назвали три главные финансовые ошибки в 2026 году

Главная финансовая ошибка, которой россиянам стоит избегать в 2026 году, — жить без долгосрочного плана и решать деньги «по ситуации». Об этом «Газете.Ru» сказал инвестор, основатель инвестклуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. По его словам, без стратегии люди чаще принимают хаотичные решения и упускают шанс накопить капитал.

Ходченков объяснил: многие закрывают текущие задачи — кредиты, ремонт, выросшие расходы, — но не строят понятный план на будущее. В итоге появляются эмоциональные покупки, спонтанные вложения и отказ от регулярных накоплений. Эксперт советует сделать простую финансовую стратегию минимум на три года: понять, из чего складываются доходы, какую часть откладывать, во что инвестировать и какие цели по капиталу стоят.

Вторая ошибка, по его словам, — брать кредиты, не считая их реальную цену. В 2026 году ключевая ставка, как ожидается, будет оставаться высокой, и заемные деньги могут стать «дорогими». Проблема в том, что люди смотрят на ежемесячный платеж, но не оценивают, сколько в итоге переплатят.

Инвестор предлагает проверять любой кредит двумя вопросами: он поможет больше зарабатывать? актив, который покупается на заемные деньги, подорожает? Если оба ответа «нет», кредит превращается в способ «проесть» будущий достаток, предупредил Ходченков.

Третья ошибка — вкладываться в то, что человек не понимает. Эксперт предостерег от ставок на сомнительные схемы с обещаниями вроде «20% в месяц», агрессивные токены и спекулятивные активы. По его словам, сейчас рядом с высокими доходностями есть и высокий риск потерять деньги, а из-за информационной неопределенности частные инвесторы могут сделать неверные ставки.

Чтобы риск был управляемым, Ходченков советует распределять портфель: 60–70% — в надежные инструменты, 20–30% — в умеренный риск, и не более 10% — в высокорискованные активы.

Ранее россиянам рассказали, куда вложить деньги в 2026 году.