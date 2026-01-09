Размер шрифта
Пленный украинец предложил Западу способ быстро завершить конфликт

Пленный Кушнир: Западу надо прекратить помогать Украине для завершения конфликта
Reuters

Запад может в короткие сроки прекратить конфликт на Украине, если перестанет оказывать стране любую помощь. Об этом заявил пленный украинский боец Виктор Кушнир в беседе с РИА Новости.

«Если они хотят прекращения войны — пускай и прекращают. Зачем оружие поставлять? <…> Пускай денег перестанут Украине давать», — сказал военнопленный.

По его словам, такой шаг со стороны западных стран стал бы проявлением человечности.

Также Кушнир выразил недоумение из-за поставок Украине оружия в долг. Он подчеркнул, что Киев «и так в долгах». Военный считает, что это делается для того, чтобы до конца «забить» страну и забрать себе земли.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году именно западные страны уговорили киевские власти продолжить боевые действия, а не соглашаться на мир. Глава государства уточнил, что это сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «наверняка с подачи» бывшей администрации США во главе с Джо Байденом. Путин отметил, что конфликт на Украине может завершиться всего за месяц-полтора, если Запад перестанет поставлять оружие.

Ранее Песков заявил, что Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой.

