Трамп назвал цель операции в Венесуэле

Трамп заявил, что одной из целей операции в Венесуэле было снижение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что одной из целей проведения военной операции в Венесуэле было снижение мировых цен на нефть.

Американский лидер отметил, что теперь в Венесуэле будут работать крупные нефтяные компании. По словам политика, эти компании заработают внушительные суммы, и часть из них заберет Боливарианская республика, часть — Соединенные Штаты.

Трамп считает, что своими действиями в Венесуэле США принесли стабильность в регион.

«Мы принесли стабильность и значительно снизили цены на нефть. Знаете, сейчас у нас бензин стоит во многих случаях $1,99 за галлон (3,79 литра)», — сказал президент США.

Он добавил, что при его предшественнике Джо Байдене цены были $4,5 или $5 за галлон.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее американский бизнес потребовал от Вашингтона серьезных гарантий перед финансированием Венесуэлы.