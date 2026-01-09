В Киеве ограничили работу метро из-за отсутствия электроэнергии

Киевское руководство ввело ограничения на движение поездов красной ветки метрополитена в связи с отсутствием электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в государственной администрации города.

Так, поезда в настоящий момент не ходят на участке между станциями «Днепр» — «Лесная», а между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» увеличен интервал движения.

В ночь на 9 января украинские СМИ писали о серии взрывов в Киеве. В ряде регионов Украины, включая Киевский, этой ночью действовала воздушная тревога. По информации «Военной хроники», в столице начался массированный обстрел «Геранями».

Кроме того, сообщалось, что во Львове произошло несколько взрывов. По данным местных пабликов, в городе прогремело не менее шести раз.

Глава областной администрации города Максим Козицкий заявил, что в результате прилета пострадал «объект критической инфраструктуры». Украинский Telegram-канал «Николаевский Ванек» отмечал, что удар по Львовской области мог быть нанесен баллистической ракетой «Орешник» без боевой части.

Ранее Кличко сообщил о пожарах в Киеве после ударов БПЛА.