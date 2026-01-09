Сенатор США назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом»

Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс раскритиковал действия США в Венесуэле и свержение президента Николаса Мадуро, назвав действия Вашингтона «старомодным империализмом». Его слова приводит телеканал CNN.

«Вы говорите о старомодном империализме. И все это, на протяжении всей истории мира — Англия, Испания, Португалия, давным-давно — могущественные нации вторгались в бедные, неразвитые регионы и просто эксплуатировали их ресурсы», — заявил Сандерс.

По его словам, подход США противоречит вековому движению в Латинской Америке, которое было направлено на противодействие вмешательству Вашингтона во внутренние дела стран. Трамп же, считает сенатор, действует по принципу «у нас есть власть и мы будем делать все, что захотим».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский экономист предупредил Трампа о просчете после операции в Венесуэле.