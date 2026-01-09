Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В ВСУ назвали возможное место запуска российского «Орешника»

ВСУ: «Орешник» по Львову был запущен с полигона «Капустин Яр»
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Украинское военное командование распространило детали недавнего ракетного удара по объектам во Львовской области. В Киеве утверждают, что Вооруженные Силы России применили для атаки новейшую баллистическую систему «Орешник», говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале вооруженных сил Украины (ВСУ).

«8 января около 23:30 была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения противником баллистических ракет с полигона «Капустин Яр»», — написано в посте.

После этого, как уточнили в ВСУ, на территории Львовской области была зафиксирована серия мощных взрывов.

До этого сообщалось, что во Львове произошло несколько взрывов. По данным местных пабликов, в городе прогремело не менее шести раз.

Глава областной администрации города Максим Козицкий заявил, что в результате прилета пострадал «объект критической инфраструктуры». Украинский Telegram-канал «Николаевский Ванек» в свою очередь отмечал, что удар по Львовской области мог быть нанесен баллистической ракетой «Орешник» без боевой части.

Ранее жителей Львовской области после прилетов предупредили о новых угрозах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582583_rnd_3",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+