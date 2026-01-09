В ВСУ назвали возможное место запуска российского «Орешника»

ВСУ: «Орешник» по Львову был запущен с полигона «Капустин Яр»

Украинское военное командование распространило детали недавнего ракетного удара по объектам во Львовской области. В Киеве утверждают, что Вооруженные Силы России применили для атаки новейшую баллистическую систему «Орешник», говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале вооруженных сил Украины (ВСУ).

«8 января около 23:30 была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения противником баллистических ракет с полигона «Капустин Яр»», — написано в посте.

После этого, как уточнили в ВСУ, на территории Львовской области была зафиксирована серия мощных взрывов.

До этого сообщалось, что во Львове произошло несколько взрывов. По данным местных пабликов, в городе прогремело не менее шести раз.

Глава областной администрации города Максим Козицкий заявил, что в результате прилета пострадал «объект критической инфраструктуры». Украинский Telegram-канал «Николаевский Ванек» в свою очередь отмечал, что удар по Львовской области мог быть нанесен баллистической ракетой «Орешник» без боевой части.

Ранее жителей Львовской области после прилетов предупредили о новых угрозах.