Трамп объяснил увеличение военного бюджета США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что увеличение американского военного бюджета в 2027 году до $1,5 трлн обусловлено наличием объективных угроз для страны.

«Нам это необходимо, потому что существуют вполне реальные угрозы», — сказал республиканец.

18 декабря Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 финансовый год в размере более $900 млрд, $400 млн которого пойдут на оружие для Украины. Как заявил глава Белого дома, документ позволит министерству войны Соединенных Штатов реализовать его программу «Мир через силу», защитить страну от внутренних и внешних угроз, укрепить оборонно-промышленную базу и одновременно прекратить финансирование расточительных и радикальных программ.

7 января Трамп заявил, что военный бюджет страны на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн. По его словам, он пришел к такому выводу после длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами конгресса, министрами и другими политическими представителями.

Ранее журналист Такер Карлсон предположил, что увеличение бюджета США ведет к новой мировой войне.