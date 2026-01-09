Размер шрифта
Новости политики

В Чехии пообещали продолжить сопротивляться военной помощи Украине

Спикер Окамура заверил, что Чехия продолжит выступать против помощи Украине
Marko Drobnjakovic/AP

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура в очередной раз заверил, что правящая партия Свобода и прямая демократия» (SPD) продолжит выступать против отправки денег и военной помощи Украине. Его слова приводит ČT24.

«Это позиция SPD, от которой мы не отказались… Мы выступаем против отправки оружия и денег Украине, и будем эту позицию продвигать», — подчеркнул Окамура.

Политик напомнил, что партия выступает против инициативы по поставке боеприпасов Украине и продолжит отстаивать эту позицию. Слова премьера Андрея Бабиша о том, что она будет продолжена он счел компромиссом в рамках правящей коалиции. Реальность такова, что Прага не будет тратить деньги, хоть и продолжит координацию, заверил спикер.

«Могу отметить, что в …координации принимает участие очень малое, минимальное количество людей. Это практически незначительное участие, это даже не совсем чешская координация, ведь деньги поступают с Запада, и сегодня это коммерческое дело западных стран», — сказал Окамура.

До этого в новогоднем обращении Окамура выступил против финансирования ВСУ и понадеялся, что Чехия «выйдет из брюссельского поезда», который «движется к Третьей мировой войне». Он подчеркнул, что выгоду от конфликта на Украине получают западные фирмы и правительства, а также «украинские воры», приближенные к «хунте Зеленского», которые «устанавливают себе унитазы из золота».

Посол Украины в Чехии Василий Зварич в ответ назвал слова Окамуры «оскорбительными» и «полными ненависти», а также понадеялся, что органы государственной власти и чешское гражданское общество дадут «надлежащую оценку» заявлениям политика.

Ранее оппозиция Чехии потребовала отставки Окамуры из-за высказываний об Украине.

