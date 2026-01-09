Названы потери ЕС от санкций против России

Страны Европейского союза потеряли 65% своего экспорта в Россию, или примерно €48 млрд с 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на по данные Евростата.

За десять месяцев 2025 года Евросоюз заработал €25 млрд от экспорта на российский рынок против €73 млрд за аналогичный период 2021 года. То есть, доходы от торговли с РФ сократились на 65,3% из-за введенных санкций.

При этом больше всего от введенных ограничений понесла убытки Германия, у которой доход от поставок на рынок России упал на 73,6%, до €16,3 млрд. Также сильно уменьшились торговые поступления у Польши — на 71,2%, до €4,7 млрд. Экспорт Франции и Нидерландов сократился на 70% и 60% соответственно и составил по €3,7 млрд.

Италия лишилась 71% доходов в €3,2 млрд, Финляндии — 91,7% в €2,8 млрд. Литва и Чехия лишились 88,5% и 86,7% доходов в €2,6 млрд.

Кроме того, большие убытки от санкционной политики ЕС понесли Бельгия (38,2% - €1,4 млрд) и Испания (66,6% - €1,3 млрд).

22 декабря Евросоюз продлил действие 19 пакетов санкций против России.

Швейцария присоединилась к 19-му пакету антироссийских санкций.