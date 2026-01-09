Названа возможная цель удара ВС РФ по Киеву

Вооруженные силы РФ, предположительно, нанесли удар по самой мощной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на территории Украины. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Из материала следует, что речь идет о ТЭЦ-6 в Киевской области. По данным журналистов, взрывы в административном центре региона произошли примерно в тот же момент, что и во Львовской области.

«Была видна серия взрывов и ярких вспышек в небе. <...> Местные медиа утверждают, что в этом районе были видны синие вспышки», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что ночью в небе над Киевом находились не менее 50 беспилотных летательных аппаратов.

Ночью 9 января в Киеве зафиксировали несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», на город начался массированный налет дронов типа «Герань». БПЛА летели на Киевскую область и украинскую столицу с севера и востока.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в населенном пункте оказалась повреждена критическая инфраструктура. На этом фоне в некоторых районах города начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее небо над Львовской областью покраснело после прилетов.