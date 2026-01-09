Раскрыта скорость ракеты, ударившей по Львовской области

Ракета, которой был нанесен удар по Львовской области, летела со скоростью 13 тыс. километров в час. Об этом сообщило Воздушное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Запад», опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В тексте отмечается, что ракета двигалась по баллистической траектории. Ее тип назовут после того, как специалисты изучат все фрагменты.

Ночью 9 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Львове произошли не менее шести взрывов. Комментируя ситуацию, глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил о повреждении объекта инфраструктуры. Предположительно, речь может идти о Стрыйском газовом месторождении и подземном хранилище газа.

Как написал Telegram-канал «Николаевский Ванек», удар по Львовской области мог быть нанесен с помощью баллистической ракеты «Орешник», не оснащенной боевой частью. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич рассказал, что в селе Рудно после прилетов возникли проблемы с газоснабжением.

Ранее в Львовской области после прилетов покраснело небо.