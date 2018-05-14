США объявили об открытии посольства в Иерусалиме

США объявили, что их посольство в Иерусалиме официально открыто. Об этом сообщает Reuters.

С вступительным словом выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман. На церемонии присутствуют дочь и советник президента США Дональда Трамп Иванка, ее муж и советник Трампа Джаред Кушнер, а также другие высокопоставленные американские и израильские чиновники.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию открытия дипломатической миссии США в Иерусалиме.

Открытие посольства проходит на фоне столкновений на границе между Израилем и Палестиной. По последним данным, погибли уже 37 палестинцев.