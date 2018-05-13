На Украине раскритиковали идею возвращения Крыма

Украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр в эфире Espreso.TV объяснил, почему Украине не нужен Крым.

По его словам, полуостров является «чужой территорией», где живет много «природных россиян».

«Вот мы все говорим: «Да нет, там наши люди!» Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. <…> Зачем мы себя дурим?» — сказал Шкляр.

Реклама

Он отметил, что проживающее в Крыму россияне «в эйфории от того, что они живут в России», а попытки вернуть полуостров приведут к ненависти с их стороны. Шкляр подчеркнул, что украинцы, проживающие в этом регионе, всегда рассматривали Крым как «чужбину».

«Мы же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать? Наша земля — та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс», — заявил Шкляр.

Ранее депутат крымского государственного совета Николай Юревич прокомментировал информацию о прошедших практику в Крыму украинских студентах, которые побывали на территории полуострова без согласования с СБУ.