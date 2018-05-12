В Белом доме заявили, что не стали увольнять пошутившую над Маккейном советницу Трампа
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что советница президента США Дональда Трампа Кэлли Сэдлер, пошутившая об «умирающем» сенаторе Джоне Маккейне, не была уволена с работы. Об этом сообщает CBS News.
«Я не стану комментировать внутреннее собрание персонала (Белого дома)», — сказала Сандерс, однако отметила, что Сэдлер продолжает работать в президентской администрации.
Ранее сообщалось, что Сэдлер на закрытом заседании по назначению Джины Хаспел главой ЦРУ заявила, что к мнению Маккейна можно не прислушиваться, поскольку он «все равно умирает». Реплика политика вызвала широкое неодобрение.