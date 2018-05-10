Виктор Орбан переизбран премьер-министром Венгрии

Парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана премьер-министром. Об этом сообщает Reuters.

Орбан возглавит правительство в третий раз подряд. В своей речи перед парламентом он обозначил консервативный курс дальнейшего развития страны.

«Мы заменили потерпевшую фиаско либеральную демократию на христианскую демократию 21-го века, гарантирующую людям свободу, безопасность... Она поддерживает традиционную семейную модель — один мужчина и одна женщина, не допускает антисемитизма и дает шанс росту», — сказал Орбан.

Ранее венгерский премьер рассказал, что правящая коалиция «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» победила на парламентских выборах в стране, заняв 134 места.