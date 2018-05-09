Путин обсудил с Совбезом выход США из ядерной сделки

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, о выходе из которой объявили США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий. — «Газета.Ru») после объявления Соединенными Штатами о выходе из договоренности по иранскому ядерному досье. Была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа», — сказал Песков.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.

По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции «самого высокого уровня» против Ирана.