Булыкин назвал имя лучшего игрока сезона

Булыкин заявил, что считает Холанда лучшим игроком сезона-2025/26
Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что лучшим футболистом мира на данный момент в текущем сезоне является норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

По его словам, его результативность поражает воображение.

«На самом деле с большим перевесом пока не показывает себя лучшим. Я, как нападающий, выделю Эрлинга Холанда, он много забивает, идет с бодрым темпом, для форварда его результативность носит фантастический результат, поэтому я отмечу его. Холанд — игрок мирового уровня, он играет на топ-уровне в Английской премьер-лиге, самом сильном футбольном чемпионате», — заявил Булыкин.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанд провел 21 матч, в которых забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал лучшего российского футболиста 2025 года.

