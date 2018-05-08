Ким Чен Ын назвал условие отказа от ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что КНДР откажется от ядерного оружия, если заинтересованные стороны перестанут проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Нужно, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз в отношении Северной Кореи, тогда у КНДР не будет необходимости в обладании ядерным оружием, а денуклеаризация станет достижима», — сказал Ким Чен Ын.

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Он также добавил, что надеется на выстраивание доверительных отношений с США посредством диалога.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпинем.