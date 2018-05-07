Джонсон требует исправить иранскую ядерную сделку после слов в ее поддержку

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости ужесточить политику, проводимую в отношении Ирана, и исправить недостатки соглашения по иранскому атому, передает Fox News.

«Мы должны сопротивляться тому, что делает Иран в регионе. Мы должны быть жестче. Мы должны исправить недостатки сделки», — сказал Джонсон.

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В качестве примера таких недостатков Джонсон назвал установленную в сделке дату, когда Ирану будет разрешено ускорить процесс по обогащению урана — 2025 год. По его словам, это может в перспективе привести к созданию властями страны ядерного оружия без возвращения санкций.

Он также назвал верным призыв президента США Дональда Трампа обратить внимание на эту проблему и вновь призвал его не выходить из соглашения.

Ранее Джонсон заявил, что «среди всех имеющихся вариантов, которые позволят убедиться в том, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет наименьшее количество недостатков».