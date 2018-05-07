Захарова о заявлениях Чехии по «Новичку»: заврались

Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментировала заявление Чешского правительства, в котором слова президента страны Милоша Земана о производстве «Новичка» в Чехии названы недоразумением. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Президент Чехии Милош Земан 3 мая рассказал, что в стране производился и испытывался газ «Новичок». Через четыре дня правительство страны опубликовало официальное заявление о том, что на территории страны не производили, не исследовали и не складировали химическое вещество типа «Новичок».

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«Президент Чехии публично уговаривает своих подчиненных перестать скрывать правду о разработке «Новичка». Силовики Чехии вынуждены признать, что тестирования и разработки «Новичка» велись. Через три дня премьер-министр Чехии называет слова президента Чехии недоразумением», — написала Захарова.

Она добавила, что в Чехии «заврались».

Ранее Захарова назвала позором «британскую возню» в связи с делом Скрипалей.