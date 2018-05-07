Путин рассказал о смысле своей жизни

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Президент России Владимир Путин заявил, что осознает свою колоссальную ответственность перед народом и страной, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, главной целью его жизни и работы является служение людям и России.

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье», — сказал Путин.

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Ранее Владимир Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.