Путин рассказал о смысле своей жизни
Президент России Владимир Путин заявил, что осознает свою колоссальную ответственность перед народом и страной, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, главной целью его жизни и работы является служение людям и России.
«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье», — сказал Путин.
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Ранее Владимир Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.