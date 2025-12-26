Российские врачи спасли потерявшую 95% кожи 16-летнюю девушку

В Перми спасли 16-летнюю девушку с синдромом Лайелла. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.

Этой осенью Инна (имя изменено — прим. ред.) почувствовала боль в горле, у нее поднялась температура и появились другие признаки ОРВИ. Но через несколько часов на коже у девушки появились пузыри, которые лопались и оставляли ярко-розовые «ожоги». Инна обратилась к врачу и попала в инфекционную больницу, откуда ее перевели в аллергологическое отделение Краевой клинической больницы.

К тому времени врачи поставили диагноз — синдром Лайелла с летальностью до 70%. Это состояние требует немедленного лечения из-за риска обезвоживания, сепсиса и поражения внутренних органов. Малейшее прикосновение к телу пациента приводит к тому, что кожа моментально вздувается и снимается наподобие чулка.

За жизнь девушки круглосуточно боролась бригада из аллергологов, реаниматологов, хирургов и других специалистов. Комбустиологи провели две пересадки кожи для возмещения 15% эпидермиса на участках, где естественная регенерация так и не началась.

«Это редкое заболевание, в нашей практике единичные случаи были. Но в случае с Инной мы столкнулись с катастрофическими масштабами потери кожного покрова. Все привлеченные специалисты вложили весь свой профессионализм и опыт, чтобы спасти девочку», — отметила заведующая отделением аллергологии-иммунологии Мария Тарасова.

Врачи не знают, что конкретно могло спровоцировать такую реакцию организма, возможно, виной всему стало использование вейпов. Инна месяц провела в реанимации и еще месяц — в стационаре, но не теряла надежду на выздоровление. Девушка еще долго будет принимать специальный душ, а также использовать особые уходовые средства.

