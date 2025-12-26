РИА Новости: украинцы требуют расформировать бригаду за провалы в Гуляйполе

Жители Украины потребовали расформировать 102-ю бригаду территориальной обороны за провалы под Гуляйполем в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Радикальные нацисты обвиняют в утрате Гуляйполя именно подразделения теробороны», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что бригаду обвиняют в отсутствии личного состава на позициях, введении в заблуждение вышестоящего командования и саботаже выполнения задач офицерским составом.

Утром 26 декабря представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин сообщил о начале служебной проверки после сообщений о возможной утрате командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали видеозаписи с оставленными ноутбуками, телефонами и картами. В украинской армии заявляют, что по итогам проверки может быть открыто уголовное производство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ рассказали, почему был брошен без боя командный пункт в Гуляйполе.