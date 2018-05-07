Макрон: выход США из соглашения с Ираном может привести к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», — сказал Макрон.

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Однако, он также добавил, что по его мнению, Трамп не желает начинать новую войну.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отказ от соглашения по ядерной программе Ирана будет ошибкой.

5 мая адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о намерении Трампа «сменить в Иране власть».