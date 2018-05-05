Президент Литвы не получила приглашение на инаугурацию Путина

Президент Литвы Даля Грибаускайте и посол страны в Москве Ремигиюс Мотузас не получили приглашение на инаугурацию российского президента Владимира Путина 7 мая. Об этом сообщает издание lžinios.

Портал ссылается на пресс-службу администрации литовского президента. Там сообщили, что к настоящему моменту приглашение на церемонию получено не было.

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»МИД Литвы уточнило, что до конца рабочего дня пятницы приглашение не пришло и в посольство нашей страны в Москве», — пишет портал.

В министерстве подчеркнули, что примут решение об участии в церемонии после получения приглашения.

Инаугурация президента Владимира Путина традиционно пройдет 7 мая.