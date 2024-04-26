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Названы решающие матчи Джикии для продолжения карьеры в «Спартаке»

Экс-футболист Деменко: если после победы Джикию вернут в запас, будет скандал

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» подчеркнул, что ближайшие матчи «Спартака» против столичных «Динамо» в Кубке и «Локомотива» в чемпионате будут иметь важнейшее значение для опального капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Сейчас для Джикии очень важными будут игры с «Динамо» в Кубке и в РПЛ с «Локомотивом». Слишкович тоже прекрасно понимает: если все пройдет удачно, то зачем ему менять состав? Возвращать после такого Джикию в запас – будет скандал. Надо будет посмотреть, сейчас, думаю, Джикия набирает форму. Он и практику игровую получил, и разговор у них с тренером наверняка состоялся, и нет каких-то недопониманий», — считает Деменко.

Георгий Джикия осел в глухом запасе при Гильермо Абаскале, а после отставки испанского специалиста вышел на замену по ходу кубкового матча против санкт-петербургского «Зенита» (0:0), но остался в запасе в играх РПЛ против «Ростова» (5:1) и ЦСКА (0:0). Считается, что центральный защитник может сыграть в полуфинале Пути регионов Кубка России против «Динамо», а также против «Локомотива» в чемпионате, поскольку из-за дисквалификации за перебор желтых карточек встречу пропустит основной защитник Алексис Дуарте.

Ранее матч между ЦСКА и «Спартаком» назвали бездарным зрелищем.

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