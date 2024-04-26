Губерниев пожелал Валиевой овладеть тремя профессиями

Журналист Дмитрий Губерниев поздравил российскую фигуристку Камилу Валиеву с днем рождения, передает Metaratings.ru.

«Валиевой желаю не стоять на месте и продолжать дальше развиваться в жизни. Чтоб она владела профессиями актрисы, певицы и ведущей», — сказал Губерниев.

26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее Валиева рассказала, когда собирается выйти замуж.