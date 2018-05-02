Макрон перепутал слова и назвал «вкусной» жену премьер-министра Австралии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Сидней назвал «вкусной» Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, передает «Би-би-си».

Отмечается, что Макрон говорил по-английски и возникли «сложности перевода».

«Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», — сказал Макрона.

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По всей видимости, он неудачно использовал в своей речи на английском языке кальку с французского.

Французское слово délicieux можно использовать для описания очень вкусной еды, но также его используют для обозначения чего-то очень хорошего, приятного, что может быть переведено как «восхитительный». Скорее всего поэтому в английской речи Макрон выбрал слово delicious («вкусный»), у которого нет второго значения.

При этом, по мнению издания, английский язык Макрона считается образцовым, он без проблем выступил перед конгрессом США, уместно использовав языковые каламбуры и шутки.