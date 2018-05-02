Парламент Армении не смог начать работу из-за отсутствия кворума, из 105 депутатов для участия в заседании зарегистрировались только 29 при необходимых для кворума 53 депутатов, передает РИА «Новости».

2 мая на заседании зарегистрировались 29 депутатов.

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Заседание парламента считается правомочным, если в установленном порядке зарегистрировалось более половины от общего числа (105) депутатов. Если число зарегистрированных депутатов недостаточно для кворума, то регистрация продолжается до обеспечения кворума, но не более четырех часов.

Перед началом заседания депутат от фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян заявил, что политсила объявляет бойкот парламентской неделе из-за сложившейся в стране ситуации.

Ранее в Ереване протестующие перекрыли входы в министерство образования и науки, диаспоры и ряд других.