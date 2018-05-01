Госдеп США не намерен передавать МАГАТЭ документы по ядерной программе Ирана

Американская сторона не намерена передавать МАГАТЭ (Международному агентству по атомной энергии) документы, якобы свидетельствующие о наличии у Ирана секретной ядерной программы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа США.

«Информация принадлежит властям Израиля, поэтому с вопросом, планируют ли они предоставить ее более широкому кругу, мы адресуем вас к ним», — заявили в ведомстве.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о секретной ядерной программе Ирана говорят о необходимости сохранения ядерной сделки со страной.