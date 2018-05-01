Россия призвала не торопиться с заявлениями после обвинений Нетаньяху

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал не делать поспешных заявлений после заявлений израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».

«К сожалению, судя по комментариям из Вашингтона, некоторые американские политики сумели в кратчайшие сроки проанализировать 100 тысяч документов и вынести неблагоприятный для Ирана вердикт. Ни Россия, ни МАГАТЭ таких поспешных суждений никогда не высказывали и, думаю, высказывать не станут», — сказал Ульянов.

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Он добавил, что израильский политик говорил о прежней истории ядерной программы Ирана.

«Во встрече комиссии по поводу якобы обнаружения документов, изобличающих Иран во лжи, не вижу необходимости. Нет предмета для разговора в рамках комиссии. Как минимум, эти документы МАГАТЭ должно изучить, а там будет видно», — сказал Ульянов.

По его словам, представители организации находятся на иранской территории на постоянной основе.

«Никаких нарушений инспекторы за два с лишним года функционирования ядерной сделки не выявили», — подчеркнул Ульянов.

Ранее Нетаньяху проинформировал российского лидера Владимира Путина о полученных разведданных, которые связаны с иранской ядерной программой, и предложил прислать рабочую группу для ознакомления с материалом.